La spinta dell’Olimpico

Sono venti le partite utili in Europa per i giallorossi, mentre è dall’aprile scorso che lo stadio è sempre esaurito

"Io mi fido dei miei undici, dei miei in panchina e mi fido tanto dei nostri sessantamila tifosi". Chiama a raccolta i tifosi giallorossi, José Mourinho , che per la gara di questa sera contro il Betis Siviglia chiede ai romanisti un extra-bonus, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Non tanto dal punto di vista numerico, perché l’Olimpico sarà ancora una volta “sold out”, quanto da quello dei decibel. Il tecnico portoghese non vuole solo un Olimpico pieno, ma che faccia rumore e possa incutere agli avversari quello stesso terrore che si è visto lo scorso anno negli occhi dei calciatori del Bodo Glimt e del Leicester nei quarti e nella semifinale di Conference League. E vuole, soprattutto, che la Roma continui a rendere lo stadio di casa, in Europa, la sua roccaforte, visto che fino ad oggi sono venti i risultati utili consecutivi.