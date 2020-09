La “solitudine” di Fonseca: ha 13 giocatori in meno

Lo scorso anno c’erano sempre Fienga e Petrachi al suo fianco. Quest’anno, invece, la situazione per Paulo Fonseca è molto diversa, visto che Fienga fa la spola tra Roma e Milano, mentre Petrachi non c’è più. E con lui neanche un nuovo d.s. Così Fonseca sta vivendo in «solitudine» questo inizio della sua seconda stagione in giallorosso, anche se poi, scrive Andrea Pugliese su “La Gazzetta dello Sport”, ci sono delle cose che gli danno fiducia e gli hanno fatto capire che è solo un momento.

A Trigoria Morgan De Sanctis cerca di fargli sentire tutta la vicinanza del club. A complicare i piani del portoghese, poi, ci si è messo pure l’esodo dei nazionali, con ben 13 giocatori che hanno lasciato la truppa giallorossa. Nel frattempo ieri l’allenatore della Roma ha commentato così il calendario della Serie A: “È un inizio complicato, anche il termine del campionato è difficile. Ma dobbiamo pensare una gara alla volta“.