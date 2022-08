La sfida in mezzo. Cristante-Matic: a chi toccherà il ruolo di regista?

Chi sarà il titolare, o quantomeno chi giocherà di più, non si sa. Ma una cosa è certa: sia Bryan Cristante sia Nemanja Matic possono essere definiti 'soldati' di Josè Mourinho. Con Mourinho l'ex giocatore dell'Atalanta ha giocato 51 partite (su 56). Cristante garantisce - scrive Chiara Zucchelli su 'La Gazzetta dello Sport' - più verticalità e maggiore distribuzione della palla, Matic più equilibrio difensivo e maggiore esperienza nella gestione delle situazioni. Sono due soluzioni diverse tra di loro, ma di pari valore. Anche perché Nemanja ha appena compiuto 34 anni, Cristante ne ha sette in meno e in stagioni cosi lunghe l'età ha un peso. E la forma fisica anche: dopo la prima giornata Cristante è il decimo giocatore con più chilometri percorsi in Serie A, il primo dei romanisti. Matic, dal canto suo, oltre a una classe cristallina e a una capacità incredibile di gestire il gioco, può mettere sul piatto della bilancia una conosenza incredibile di Mourinho e di quello che chiede. Insieme hanno appena giocato la partita numero 160: numero notevole, feeling notevole.