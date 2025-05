La sfida di Soulé per la Champions. Roma all’assalto

Trascinatori. Ognuno a modo suo. Matias Soulé con il talento e la fantasia. La Roma ruoterà attorno a lui anche contro la Fiorentina, in quella corsa per la Champions che vivrà oggi all' Olimpico uno dei momenti più importanti dello sprint finale di campionato, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. L'argentino è sempre più decisivo: nel 2025 le sue prodezze hanno portato 13 punti tra gol e assist. Senza Dybala, la squadra di Ranieri continua a correre senza battute d'arresto sulle gambe dell'argentino, pronto a riprendersi la scena all'Olimpico, dove non ha ancora segnato quando i giallorossi hanno giocato in casa. Già, perché a Matias manca l'acuto nel suo stadio (nel derby in casa era la Lazio). Finora il trequartista è stato un uomo chiave in trasferta. Le 5 reti messe a segno sono arrivate in gare esterne: Verona, Empoli, Parma, Lazio e Inter. In A solo Leao ha fatto meglio lontano dallo stadio di casa, con 7 acuti. E ora Matias aspetta di festeggiare quindi in un Olimpico colorato di giallo e rosso, dopo l'immensa soddisfazione di pareggiare i conti nella stracittadina del 13 aprile scorso. Ci vorrebbe "un raggio di Soulé", dicono i tifosi, in questa fase così entusiasmante dopo 18 risultati utili di fila. E che ormai ci abbia preso gusto, l'argentino, è un fatto acclarato. Nei momenti difficili Ranieri lo ha esortato a stare tranquillo e a credere in se stesso. E lui, ascoltando il tecnico e i consigli del fratello maggiore Dybala, ha iniziato a prendersi le sue responsabilità imparando a decidere le partite. L'ultima vittoria di San Siro di domenica è stata marchiata a fuoco dal suo gol da attaccante rapace sottoporta. Proprio come era successo a Parma e a Empoli. O come anche nel derby, appunto. O, infine, con il Verona il 19 aprile, quando la rete decisiva di Shomurodov era nata da una sua giocata super.