La Serie A va avanti: trenta positivi, al Genoa ancora 14. Ma 11 club indenni

Sono trenta i giocatori della Serie A attualmente positivi al coronavirus. L’ultimo, ad arrotondare la cifra, è stato Cristiano Ronaldo. Il caso del portoghese è stato ufficializzato dalla Federcalcio portoghese ed è l’unico contagiato in casa bianconera. Il focolaio più corposo, ricorda Matteo Brega su “La Gazzetta dello Sport”, resta quello genoano. Al momento sono 14 i giocatori ancora positivi che stanno trascorrendo in isolamento i giorni successivi all’esito dei tamponi. All’Inter sono sei i giocatori attualmente positivi: Bastoni, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini, Radu e Young. Il Milan ha Duarte e Gabbia. A Napoli sono ancora contagiati Zielinski ed Elmas.

Nella medesima situazione della Juventus, ovvero con un solo positivo attuale in rosa, ci sono Atalanta, Roma e Spezia. In casa bergamasca si tratta di Carnesecchi. Amadou Diawara è l’unico positivo in casa Roma. Ad agosto erano risultati positivi Mirante, Bruno Peres e Kluivert. Marchizza è il positivo dello Spezia. Undici squadre non hanno positivi all’interno della rosa. A parte il Crotone e l’Udinese, però, tutte hanno avuto casi nel recente passato.