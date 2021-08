La Serie A riapre le porte ai tifosi: la Roma sceglie gli ingressi scaglionati

Le società organizzano i rientri dei tifosi allo stadio. I giallorossi restano sul modello dell'Europeo

Gli stadi riaprono al pubblico. Fra nove giorni prenderà il via la nuova Serie A nel segno di una mini e ritrovata normalità, ma ciò avverrà all’interno di uno scenario comunque in rapida e continua evoluzione, si legge su La Gazzetta dello Sport. Perché dominato, appunto, dall’incertezza della situazione pandemica, che sta implicitamente condizionando la politica di quasi tutti i club in materia di vendita dei tagliandi. Le grandi stanno seguendo una linea abbastanza simile, fra biglietti singoli e prelazioni ai vecchi abbonati. L’Inter ha dato la possibilità ai possessori di tessera nella stagione 2019-20 di acquistare quattro tagliandi nello stesso settore di due anni fa, e ora gli altri abbonati potranno scegliere i posti residui. Alla Juve precedenza ai membri J1897, quindi agli ultimi abbonati e solo a quel punto via con la vendita libera, mentre il Milan sta valutando una prelazione per i vecchi tesserati, sempre su gare singole. Una soluzione che potrebbe adottare anche l’Atalanta. Per ottimizzare i flussi di ingresso, soprattutto in partite con numeri importanti di pubblico, la Roma intende procedere con ingressi scaglionati ad orari. Una soluzione già utilizzata, con successo, nella Capitale nelle quattro partite dell’Europeo ospitate all’Olimpico. Rassegniamoci: la pandemia ha cambiato la vita di tutti, tifosi compresi.