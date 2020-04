La semestrale si avvicina, Friedkin aspetta i nuovi conti

La semestrale si avvicina, la Roma provvederà a pubblicarla la prossima settimana, come riporta Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Ed è probabile che proprio i conti di fine mese possano dare un primo indicatore a Friedkin per il futuro. E, di conseguenza, se e come trattare l’acquisto o meno.

Ieri, in merito, bocche cucite dalle parti di Houston. Mentre a Boston Pallotta cerca invece nuovi soci per coprire l’aumento di capitale, visto che Starwood non parteciperà all’ultima tranche.