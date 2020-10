La seconda vita di Lopez: ecco il portiere di Coppa

Stasera a Berna, contro lo Young Boys, Pau Lopez per certi versi comincia la sua seconda vita in giallorosso. La prima, probabilmente indirizzata dall’etichetta di essere stato il portiere più costoso della storia della Roma, non è andata in modo brillante, anche se non è stata certamente disastrosa. Certo, pensare che sia stato pagato molto di più di un fenomeno come Alisson in qualche modo gli ha creato intorno tante aspettative.

Ma nella Roma – sottolinea Massimo Cecchini su ‘La Gazzetta dello Sport’ – nessuno avrebbe potuto criticarlo davvero se non fosse incappato in quell’errore al derby. Poi c’è stata la tempesta chiamata Covid, il lungo stop e la ripresa. Con tutta probabilità, a far precipitare il rendimento di Lopez è stata la microfrattura al polso sinistro. Al momento del ritorno in campo, lo spagnolo non sembrava più lui. Anche nell’ultima partita stagionale, quella contro il Siviglia, Lopez non ha convinto, così come nel precampionato, tanto che Mirante è stato investito del ruolo di titolare.

Così, a settembre, non ha sorpreso nessuno che la Roma abbia cercato di cederlo, ma essendo a bilancio per circa 22 milioni, non c’è stata nessuna voglia di fare minusvalenza e così Lopez è rimasto, con la dirigenza che spera si riprenda in fretta per due ragioni: riavere il portiere al livello sperato oppure, in seconda battuta, valorizzarlo per cederlo al meglio. E occhio che non possa succedere già a gennaio.