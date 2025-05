La seconda favola di Ranieri

Qualcuno magari tra poco lo chiamerà mister 1-0, il che non gli dispiace neanche. Del resto, "queste sono le vittorie che mi danno più gusto", come ha detto lui stesso domenica, subito dopo l'ennesimo successo con il minimo scarto (18° della sua gestione, nessuno in Europa ha fatto altrettanto), stavolta contro la Fiorentina. Una vittoria che ha portato la Roma per la prima volta al 4° posto, seppur in coabitazione con Lazio e Juventus. E che ha messo Claudio Ranieri nella condizione di pensare davvero alla Champions, anche se lui continua a voler guardare partita dopo partita, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Di certo però c'è che se alla fine la Roma dovesse davvero chiudere quarta, questa sarebbe la seconda favola più bella della carriera di Ranieri, subito dopo la vittoria della Premier con il Leicester. Perché come quel trionfo lì non ci potrà essere mai niente, non fosse altro perché è stata considerata l'impresa più grande del calcio moderno (con Ranieri premiato dalla Fifa come miglior allenatore del mondo). Ranieri ha preso questa squadra che navigava nei bassifondi della classifica e rischiava anche di essere coinvolta nella lotta per non retrocedere. È arrivato che la Roma aveva appena 13 punti in 12 partite, era dodicesima (a + 4 dalla zona retrocessione) e aveva ben 12 lunghezze di distanza dalla zona-Champions. Gli era stato chiesto di raddrizzare la baracca e di provare a portare la squadra il più in alto possibile. E lui lo ha fatto, talmente bene che ora, a tre turni dalla fine, la Roma è appunto quarta. Basti pensare che in questo 2025 i giallorossi sono quelli che hanno fatto più punti di tutti in Europa, ben 43 in 17 partite.