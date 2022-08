La Salernitana accelera su Depaoli. Allarme Bohinen

L’ eliminazione dalla Coppa Italia ha messo in evidenza i problemi attuali della Salernitana : otto infortunati ed organico incompleto limitano le scelte di Davide Nicola e rischiano di condizionare le prime partite di campionato, scrive Roberto Guerriero su La Gazzetta dello Sport.

Urgono rinforzi per evitare una falsa partenza. Ieri il diesse De Sanctis ha intensificato i contatti con la Sampdoria per il difensore Depaoli. L’eventuale suo arrivo sarebbe il preludio alla cessione di Mazzocchi, con lo Spezia si valuta lo scambio con Maggiore oltre ad un conguaglio di due milioni di euro alla società ligure. Sul centrocampista la concorrenza non manca, mentre Mazzocchi piace a Monza e Verona.