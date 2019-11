La rotta di Fonseca: “Mentalità giusta, ma senza esaltarsi”

Alla fine Fonseca si gode ovviamente la terza vittoria consecutiva in campionato, quella che proietta lui e la Roma temporaneamente al terzo posto, in attesa di vedere cosa farà oggi l’Atalanta con il Cagliari. Ma, soprattutto, non perde occasione per sottolineare una cosa: “Non abbiamo vinto niente, dobbiamo continuare a giocare con questo atteggiamento e pensare solo alla prossima partita”. Lo ripete quasi come un mantra, perché quello è l’obiettivo, scrive Andrea Pugliese su “La Gazzetta dello Sport”. Tenere basso l’entusiasmo, evitare che ci siano voli pindarici, impedire che si alzi l’asticella e non si resti con i piedi per terra.