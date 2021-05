La Roma va sempre più a fondo

La Sampdoria ha mostrato una condizione atletica superiore, ha aggredito con continuità ciò che non è stata in grado di fare la squadra di Fonseca

Roma sprecona e distratta nei momenti decisivi, Dzeko dribbla Audero ma tira fuori, Kumbulla scivola lanciando Thorsby verso il cross-assist per Silva. La Sampdoria non aveva fatto granché per meritare il vantaggio, però ha saputo sfruttare i regali altrui. Nella ripresa è venuta a galla la miglior condizione atletica dei blucerchiati, insieme all’organizzazione di gioco. Dzeko si fa parare il rigore da Audero e adesso il Sassuolo è solo due punti più in basso.