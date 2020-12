La Roma va a caccia di gol. Idee El Shaarawy e Yaremchuk

Con la squadra al terzo posto in classifica, la famiglia Friedkin è pronta ad affrontare le sfide in arrivo, cercando di valutare le occasioni senza perdere di vista un bilancio da risanare, alla luce dei 204 milioni di perdite e i 394 milioni di debiti, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. In ogni caso, per muoversi attenderanno l’arrivo del nuovo general manager, Tiago Pinto. Sarà lui a segnalare e a trattare i calciatori, anche se Dan (e forse soprattutto) Ryan Friedkin avranno naturalmente l’ultima parola.

In attacco Fonseca gradirebbe avere un attaccante in più e il club è pronto ad accontentarlo, a condizione di mandare in prestito Carles Perez. Poi ecco almeno tre soluzioni: il ritorno di El Shaarawy, 28 anni, dallo Shanghay Shenua, il blitz in Belgio per avere Roman Yaremchuk, 25 anni, ex Dinamo Kiev (e quindi ben conosciuto da Fonseca) e ora al Gent, con il contratto in scadenza nel 2023, e infine la chance di portare a Trigoria il brasiliano Bernard, 28 anni, dell’Everton, col contratto in scadenza nel 2022, e che è stato già agli ordini dell’allenatore portoghese allo Shakhtar Donetsk. Le trattative paiono diverse.

È ovvio che la Roma vorrebbe sfoltire la rosa. Uno dei candidati è Diawara, che ha mercato in Premier League, mentre più complicate paiono le cessioni di Santon e uno tra Fazio e Juan Jesus. Se uscisse un difensore, lieviterebbero le chance di accogliere già prima dell’estate uno tra Reynolds (Dallas) – nel mirino anche di Juve e Bruges –, Frimpong (Celtic), Soppy (Rennes) e Omeragic (Zurigo). Resterebbe aperto anche il fronte portiere, qualora arrivasse una offerta (anche in prestito) per Pau Lopez. Difficile che accada, ma se si materializzasse resta in piedi l’ipotesi Sirigu.