La Roma tiene il passo

L’inizio è degno del miglior Jacobs, dieci minuti a tutta velocità che fanno pensare al meglio. La squadra di Mourinho fa però collezione di errori sotto porta e la partita prende per lei una piega scivolosa. Tanto che solo nella ripresa, i giallorossi si prendono i tre punti per andare sabato a Torino, a casa Juve, a punteggio pieno.

E non sono i quattro tenori a piazzare la bandiera sulla terra promessa del vantaggio. Piuttosto, Chris Smalling, che esce dai suoi compiti istituzionali, il comando di un reparto difensivo che continua a non prendere gol, per andare a cercar gloria davanti. Siamo poco prima della metà del secondo tempo ed è proprio su un colpo di testa intelligente su calcio d’angolo battuto da Pellegrini, che si accende l’entusiasmo dei sessantamila dell’Olimpico. Solo che dopo il gol non arriva la discesa.