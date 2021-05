La Roma su Boateng. Partito l’assalto, ma lui chiede tempo

Un’offerta è già stata presentata al giocatore tramite alcuni intermediari

Non sarà facile portarlo a Roma, ma ci si sta lavorando su da un po’, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. E lo sta facendo in prima persona proprio José Mourinho, che di Jerome Boateng è un grande estimatore e che aveva anche provato a portarlo al Manchester United in tempi non sospetti. Un’offerta da Trigoria è già stata presentata al giocatore tramite alcuni intermediari. Non è l’unica, però, attualmente in mano al difensore tedesco, che è stato cercato (con relativa offerta) anche dai francesi del Monaco. Che rispetto alla Roma possono offrire al difensore l’opportunità di continuare a giocare la Champions League, anche se la certezza matematica non c’è. Il Monaco, infatti, ha chiuso la Ligue 1 al terzo posto e si è qualificato per i playoff di Champions. E per andare davvero avanti dovrà ovviamente vincerli. E comunque il fatto di prenderlo a parametro zero fa gola eccome, nonostante l’ingaggio pesante (11 milioni). Ci ha provato anche il Fenerbahce nei giorni scorsi, ma Boateng ha declinato subito l’eventuale corte del club turco. Nel frattempo ha chiesto informazioni su di lui anche la Lazio, nell’ambito dei colloqui che Lotito ha avuto in queste ultime ore con Ramadani per Sarri. Per Boateng, però, è molto più interessante poter andare al Monaco o alla Roma, considerando anche la stima che ha di lui Mourinho. Che, appunto, lo provò a portare allo United, corteggiandolo direttamente. La Roma lo stuzzica, e lui ci penserà su, ma senza mettersi troppo fretta.