La Roma sogna e segna con i 3 moschettieri di Mourinho

Veretout, Cristante e Pellegrini sono i centrocampisti che ogni alenatore vorrebbe avere

Gli allenatori vorrebbero che i loro centrocampisti fossero forti nella corsa, solidi nell’interdizione, lucidi nell’impostazione e anche prolifici in zona offensiva. Mourinho ora ha tutto questo, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Veretout, oltre a macinare chilometri, ha segnato già 3 gol. Cristante, poi, oltre a gestire il pallone ne ha realizzato uno. Pellegrini, oltre ad essere capitano ed anima della squadra, ha timbrato già tre reti. Tiago Pinto, nel fare i conti per il centrocampista, si è dovuto scontrare coi no alle cessioni di Fazio, Santon e Nzonzi che tengono immobilizzati circa 15 milioni lordi. Il club lascia filtrare molta irritazione nei loro confronti e ha sospeso ogni trattativa per le buonuscite: non verranno reintegrati in gruppo. Intanto grazie ai suoi gol e prestazioni Veretout è riuscito a prendere la Nazionale che non vedeva dalle Giovanili. Pellegrini anche è appena tornato in Nazionale dopo lo stop prima dell’Europeo. Ad accomunare i tre centrocampisti anche la voglia di rinnovare il contratto. Per il capitano è quasi un obbligo visto che andrà in scadenza tra 10 mesi. L’auspicio è chiudere al più presto anche se l’effetto Abraham potrebbe far lievitare il suo ingaggio. Stesso discorso anche per Cristante eVeretout che, probabilmente, avranno richieste più alte.