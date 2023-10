La Roma si sveglia. Lukaku super, doppetta di Belotti

Senza Dybala, la squadra di Mou asfalta i modesti svizzeri: segna pure Pellegrini, poi si infortuna. Qualificazione ipotecata

La Roma, che incasserà 25 milioni dai sauditi per la sponsorizzazione principale inaugurata ieri, li celebra nel locale dignitoso dell’Europa League, che non sarà la stellata Champions ma nemmeno il fast food Conference, scrive Pierfrancesco Archetti su La Gazzeta dello Sport. Si alza sazia (4-0) e quasi qualificata; il conto forse lo paga Romelu Lukaku, visto che va a segno per la tredicesima partita consecutiva in questa competizione (17° gol). Ma anche Andrea Belotti ha tanto da festeggiare, perché con la doppietta è già a 4 reti in 8 partite stagionali, dimenticando i tempi grami della scorsa annata (4 centri in 46 gare e nessuno in campionato).

La Roma stritola il Servette nel primo quarto d’ora della ripresa, quando lo infila tre volte a distanza così ravvicinata da non concedere il tempo di reazione. Nella prima parte va al minimo e rischia due volte in avvio, poi prepara la vendemmiata, affinando soprattutto i movimenti degli attaccanti. Senza Dybala e nemmeno Pellegrini, entrambi in panchina, Mourinho posiziona due prime punte: tra Lukaku e Belotti è il primo a occupare di più la porzione centrale dell’attacco, mentre il Gallo svaria, va a cercare spazio sulle fasce al fine di evitare intasamenti e frontali con le truppe del Servette accampate sul limite dell’area. Non potrà essere un Dybala,come ribadisce poi Mou, come qualità, e si sapeva. Ma Belotti ci mette quantità e voglia. La prima rete arriva per un suo recupero su Vouilloz, che non si accorge del Romanista in agguato. Romelu dimostra di crescere, come lievitano le sue reti in giallorosso, che sono ora 5 in 6 partite dall’inizio. Può uscire dopo un’ora abbondante, perché il compare, con una stoccata dopo 30 secondi della ripresa e un gran tuffo di testa, ha già messo in cassaforte il risultato.

Nella ripresa entra Pellegrini che si rende protagonista subito prima con l’assist di testa per il Gallo e al 7’ si va a prendersi l’applauso di tutto lo stadio per il tris da pochi passi. La sua felicità dura poco, perché al 13’ deve uscire infortunato: l’unica ombra della serata. Roma e Slavia Praga viaggiano a punteggio pieno, anche la lotta per il primo posto sembra affare loro.

