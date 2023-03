La Roma si scopre indifesa. Follia Kumbulla, Dybala non basta: è poker Sassuolo

La squadra giallorossa è caduta in casa contro i neroverdi in piena forma

La (invero modesta) pañolada organizzata nel prepartita, l'urlo liberatorio del nome dell'allenatore portoghese - annunciato e apparso sul maxi-schermo -, gli striscioni a sostegno, il ruggire dello stadio a ogni fischio contrario, tutto ha fatto parte di una liturgia che però alla fine dei conti non è servita, visto che la squadra, a causa di un 3-4 edificato grazie alla doppietta di Laurienté, Zalewski, Berardi su rigore, Dybala, Pinamonti e Wijnaldum, è caduta in casa contro i neroverdi in piena forma. Il tutto in una gara da luna park, indirizzata anche dalla giusta espulsione di Kumbulla - corroborata da un penalty. Morale: domenica il derby con la Lazio sembra avere quasi il sapore dello spareggio. Viste le tensioni che si respiravano sul campo, potrebbe essere una Stracittadina da si salvi chi può.