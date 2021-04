La Roma si schiera con la Uefa: “Non conta solo il denaro”

Il grande amore forse non è ancora scoppiato, ma il caso della Superlega ha consentito alla famiglia Friedkin, in un solo colpo, di sintonizzarsi – oltre che con Figc e Uefa – sulle lunghezze d’onda della propria tifoseria e del Palazzo. Dopo 48 ore di smarrimento, la Roma si è schierata apertamente contro l’iniziativa portata avanti in Italia da Juventus, Inter e Milan, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Nonostante le pubbliche lusinghe di Florentino Perez e, si dice a Trigoria, quelle private di Andrea Agnelli, la proprietà americana ha chiuso la porta.

“L’AS Roma è fortemente contraria a questo modello “chiuso”, perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo. Certe cose sono più importanti del denaro e noi restiamo assolutamente impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti” si legge nel comunicato apparso ieri sui canali del club. Una presa di posizione apprezzata dalla tifoseria. In nottata, dopo che il progetto è naufragato, l’ulteriore affondo: “Ora Juventus, Inter e Milan chiedano scusa ai tifosi”.