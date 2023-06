La Roma si blinda. Ndicka la novità e ritorna Llorente

È vicino il prestito-bis dello spagnolo. Ora bisogna piazzare Ibanez in Premier

Redazione

Reparto completato. Ed è di fatto il primo della nuova Roma di Mourinho, la Roma 3.0, quella che nei progetti iniziali dell’era dell’allenatore portoghese avrebbe dovuto portare all’assalto alla vetta, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Le cose poi sono cambiate in corsa, soprattutto a causa dei paletti dell’Uefa, ma intanto si sta lavorando per rendere la Roma il più competitiva possibile per la prossima stagione (che inizierà con il ritiro a Trigoria del prossimo 10 luglio). E il primo passo è quello di aver praticamente chiuso la batteria dei difensori centrali da mettere a disposizione di Mourinho. Con il (quasi) certo ritorno di Diego Lllorente in prestito Mou ha infatti i suoi 5 alfieri, considerando che Roger Ibanez resta in uscita, a prescindere che poi lo si piazzi prima del 30 giugno o subito dopo.

Presi Aouar (che può fare la mezzala, il trequartista o giocare anche in un centrocampo a due) e Ndicka, il terzo ingresso in casa giallorossa potrebbe quindi essere un volto già noto, quello dello spagnolo che la Roma aveva preso in prestito a gennaio scorso dagli inglesi del Leeds, pagandolo 500mila euro, con un diritto di riscatto a 18 milioni di euro. Tanti, troppi. Ed infatti Tiago Pinto sta lavorando (proficuamente) su un secondo prestito, considerando anche che nel frattempo il Leeds è retrocesso in Championship (chiudendo al penultimo posto nell’ultima Premier, peggio ha fatto solo il Southampton) e il centrale spagnolo non ha chiaramente alcuna voglia di scendere di categoria.

Il terzetto titolare difensivo vedrà Smalling al centro, Mancini alla sua destra e Ndicka a sinistra, con Lllorente primo cambio (lo spagnolo può giocare ancora esterno sinistro, esattamente come Ndicka) e Kumbulla come quinto uomo (per lui rientro previsto ad ottobre). Servirà inserire il prima possibile Ndicka, ma l’ivoriano è un giocatore che non ha mai avuto grandi problemi da questo punto di vista.