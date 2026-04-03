La Roma si blinda, Gasp rivuole la super difesa per l’Inter e la corsa Champions

Succede così di rado in questo periodo di emergenza continua che, quando capita, bisogna rimarcare il fatto con forza. C'è un reparto giallorosso, la difesa, che si ripresenta al completo e senza noie muscolari. Più unita che mai. Ed è una grande notizia per la Roma - scossa dagli infortuni di Dovbyk, Ferguson, Dybala,Wesley e Koné -, a 48 ore dalla sfida con l'Inter. Gianluca Mancini, Evan Ndicka e Mario Hermoso si ricompattano dopo un momento difficile. La migliore difesa d'Europa - scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport - fino al 22 febbraio, ha sofferto molto nell'ultimo mese di marzo: 7 gol subiti in 4 partite (media 1,75 a gara), un solo clean sheet. tre si presentano all'appuntamento col campionato e la lotta al quarto posto che vale la Champions dopo una fase particolare piena di eventi. Mancini è ancora "ferito", come del resto l'interista Bastoni. Ndicka è al centro della Roma, della Costa d'Avorio e anche di voci di mercato, anche se la Roma vuole almeno 35 milioni da un'eventuale cessione a fine stagione. Hermoso, smaltiti i problemi all'ileopsoas e l'ultimo affaticamento al polpaccio, è pronto. Proprio la gara d'andata contro l'Inter del 18 ottobre dell'anno scorso è stata in qualche modo la partita della svolta a livello tattico per i tre difensori e per la Roma. Dai tre esperti difensori il tecnico si aspetta pure quelle incursioni che hanno già risolto diverse partite rognose.