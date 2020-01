La Roma scopre la Formula ‘S’. Florenzi torna in bilico, se parte idea Christie

Quello che si è visto domenica al derby, se fosse un film, sarebbe stato facile da capire: “Il sorpasso” di Dino Risi. Piano però, perché né Davide Santon né Leonardo Spinazzola, a differenza di Vittorio Gassman, hanno intenzione di fare il gesto delle corna ad Alessandro Florenzi e Aleksandar Kolarov, i due titolari, che stavolta hanno visto la Stracittadina dalla panchina, col serbo entrato solo nei minuti finali. Il problema, naturalmente, non sta solo nell’inevitabile turnover. A sorprendere, comunque, è stata soprattutto l’esclusione di Kolarov, uno che finora ha giocato più minuti (2.230 e 5 gol segnati) di Santon e Spinazzola messi insieme (783 e 1.109: 1 gol). Con un contratto fresco di rinnovo (fino al 2021, più opzione per un’altra stagione), a meno di cataclismi, il serbo resterà in giallorosso, anche perché la società lo vorrebbe nel futuro come dirigente. Kolarov – sottolinea Massimo Cecchini su ‘La Gazzetta dello Sport’ – vuole giocare e quindi adesso la concorrenza sarà vera con Spinazzola.

Discorso diverso invece per Florenzi. Il giocatore è il capitano della Roma e sembrava che, dopo le tante panchine accumulate, fosse tornato il sereno, anche perché Santon è un altro giocatore a volte frenato da problemi fisici. Ma tenendo conto che Spinazzola può giocare anche a destra, per il capitano il rischio di un nuovo accantonamento cresce, così come quello di perdere l’Europeo. Così, oggi è previsto un confronto tra il suo agente Lucci e il giocatore per decidere il futuro, e se Florenzi deciderà di andare via, la Roma non si opporrà, anche se il giocatore dovrà essere pagato. A quel punto, non è escluso che il club possa andare su Christie del Fulham. Ma tutto dipende da Florenzi, che preferirebbe restare in Italia, e di sicuro piace a Cagliari, Samp e Valencia.