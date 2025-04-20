Raggiungere la Champions sarà durissima, è vero, Ranieri ha ragione, soprattutto perché le ruote della Roma sembrano sgonfie e usurate dopo aver consumato chilometri di battistrada. Ma intanto la Roma torna a vincere dopo i pareggi contro Juventus e Lazio, piazza il 17° risultato utile consecutivo e si porta a -2 dal 4° posto targato Juventus. E poi la vittoria contro i vene- ti (l'ottavo 1-0 stagionale, il 7 in campionato) è fondamentale per inseguire comunque un posto in Europa, anche quella di riserva. Come scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, il problema di Ranieri ieri era quello di andare a caccia di gol, considerando che nelle ultime 6 partite aveva segnato la miseria di sei reti e che ieri è partito senza Dybala e Dovbyk, le sue due principali bocche da fuoco. Ma ai giallorossi è andata bene che dopo 4' di gioco Soulé ha inventato una giocata su cui tutta la difesa scaligera ha dormito e Shomurodov ha insaccato. A mettere il marchio a fuoco alla partita è stato Soulé, che nei primi minuti sembrava avesse l'argento vivo addosso. Il problema è che la Roma si è poi fermata sostanzialmente lì. Nel finale il Verona ha messo dentro tanti palloni, senza però particolare costrutto e ingegno. Anche perché far gol a questa Roma, quando si abbassa, diventa davvero dura, soprattutto poi se davanti hai gente che ci prova, ma con possibilità limitate. Da inizio anno, del resto, i giallorossi in Serie A non hanno solo portato a casa 37 punti su 45, ma anche subito appena 8 reti in 15 gare. Alla fine per Ranieri ieri contava solo vincere, non importa neanche come. E pazienza se è arrivata la vittoria e un po' meno la prestazione. Adesso c'è da rigonfiare quelle ruote a puntino per affrontare il rettilineo finale. Che porta in Europa, chissà poi quale...