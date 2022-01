La Roma pronta a blindare Zaniolo

Rinnovo in vista, a febbraio Pinto e l'agente del giocatore cercheranno l'accordo

Qualcuno iniziava addirittura mettere in dubbio la sua tenuta, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, nel senso che ci si chiedeva se si sarebbe mai davvero rivisto ai suoi livelli quelli del primo infortunio (doppio tra l'altro). Invece Nicolò Zaniolo in quattro giorni ha piazzato due prestazioni come quelle con il Lecce in cui ha spaccato la partita in due e l'Empoli dove con la sua forza fisica ha fatto a fette la difesa avversaria. A fine calciomercato Tiago Pinto riprenderà in mano la questione di vari rinnovi contrattuali: al vaglio ci sono quelli di Veretout, Mancini, Cristante e Zaniolo tutti in scadenza giugno 2024. Febbraio dunque dovrebbe essere il mese dell'inizio delle grandi manovre. Pinto e Claudio Vigorelli l'agente di Niccolò si rivedranno per iniziare a tessere la grande tela- Al talento giallorosso aspetta da tempo il rinnovo che gli era stato già promesso a più riprese. Attualmente guadagna circa 2,5 milioni di euro compreso il bonus la Roma li riconoscerà un contratto più alto in considerazione che ci sono estimatori in giro per l'Europa. Così la quadratura del cerchio si potrebbe trovare intorno ai 3,5 milioni di euro più bonus.