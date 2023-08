La Roma Primavera alza al cielo la Supercoppa: Lecce battuto

Successo di misra per i ragazzi di Guidi contro i campioni d’Italia

È la Roma ad alzare in cielo la Supercoppa Primavera nella finale vinta contro i campioni d’Italia del Lecce davanti a 7 mila spettatori, scrive Pasquale Marzotta su La Gazzetta dello Sport . Il primo trofeo stagionale è stato deciso da un episodio al 26’: il capitano romanista Cherubini spedisce un destro sulla traversa, la palla ribatte sulla schiena dello sfortunato portiere Lampinen-Skaug e finisce in rete. Sino a quel momento la squadra di Guidi ha tenuto il pallino del gioco collezionando diverse occasioni soprattutto con Misitano. Per la Roma è la terza Supercoppa dopo quelle del 2012 e 2016 di una competizione, che ha visto vincere le prime edizioni dal Lecce (2004 e 2005).