La Roma cerca un avvio sprint: così cambia la preparazione atletica di Mou

Carichi di lavoro finalizzati a una partenza convincente tra campionato e coppa. In attesa dei rinforzi

La Roma che nasce ha un piano chiaro: partire forte, vincendo subito il più possibile e, in questo modo, facendo acquistare alla squadra quell’ambizione dispersa negli ultimi anni, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport . Per farlo, l’idea di Mourinho sta prendendo forma. i carichi di lavoro della preparazione fisica , infatti, sono finalizzati a proporre un inizio di stagione subito vincente , a partire addirittura dalle amichevoli. Vedremo che cosa succederà oggi a Frosinone contro il Debrecen, prima che la squadra domani voli per la seconda parte di ritiro in Portogallo. Ma il piano di Mourinho ha una sua logica stringente, visto che il 19 e il 26 agosto è già atteso dal playoff di Conference League e l’avvio di campionato – con Fiorentina, Salernitana, Sassuolo, Verona e Udinese – a Trigoria può consentire una partenza lanciata.

Però, occorre che il mercato porti quei «regali» che il portoghese ha già chiesto. Ieri lo Zenit Pietroburgo, riferendosi ad Azmoun, sui social ha scritto: «José, ignoralo». Già perché al tecnico l’attaccante iraniano (ieri in gol) piace parecchio, così come al Bayer Leverkusen, che pare in vantaggio perché, a differenza dei giallorossi, offre solo soldi (18 milioni) senza contropartite tecniche da inserire. Il reparto offensivo, però, è possibile che venga sistemato solo più avanti, perché per il momento le priorità sono difesa e centrocampo, anche se come punte viene seguito pure Shomurodov del Genoa e Yaremchuk del Gent.