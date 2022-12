La Roma perde la fascia. Zero gol e un assist per i cinque esterni: Mou chiede colpi

José Mourinho scopre di avere 5 esterni, fra destra e sinistra, che finora hanno prodotto in stagione, tutti insieme, la miseria di un assist e zero reti.Spinazzola non è ancora uscito fuori totalmente dal tunnel generato dalla rottura del tendine d’achille. Gli “stop and go” lo hanno tormentato; adesso accusa anche qualche problema al momento di calciare. Zalewski - sottolinea Massimo Cecchini su 'La Gazzetta dello Sport' - sembra essere un po’ in crisi di rigetto nell’assimilazione del suo nuovo ruolo di esterno. Celik ha caratteristiche più difensive. Chi invece avrebbe le qualità per farlo in modo decoroso è Karsdorp, quando ha giocato non ha inciso. Forse anche per colpa sua, visto che la lite con Mourinho non è stata motivata solo dall’errore che ha portato al pareggio del Sassuolo. Resta infine Matias Vina, di gran lunga il meno impiegato, tant’è vero che lo Special One lo ha riciclato come difensore centrale.