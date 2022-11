La Roma non punge. Attacco spento, il digiuno continua: e ora Mou che fa?

Diciamolo: non è solo il Giappone che ha messo in evidenza come la squadra giallorossa faccia fatica a segnare. Se i cosiddetti "expected goals" in campionato hanno messo la Roma ai vertici di questa classifica, il gioco però prevede che la palla bisogna metterla in porta, e su questo fronte – Dybala a parte – nessuno degli attaccanti a disposizione dello Special One finora si sta distinguendo particolarmente. Non è un caso che la squadra abbia segnato appena 18 gol in campionato (è appena il decimo attacco del campionato) e 11 gol in un non trascendentale girone di Europa League. È vero che gli infortuni – a cominciare da quello sfortunatissimo di Wijnaldum – ha tolto tanta qualità alla manovra, ma sarebbe pericoloso pensare che a gennaio il centrocampista olandese e l’attaccante argentino debbano ricoprire il ruolo di salvatori della patria. L’ex del Psg, anche se in piena attività per tornare in fretta, probabilmente avrà la ruggine della lunga inattività da combattere, così come la Joya dovrà essere gestito al meglio per evitare infortuni. Per questo occorre un gioco che consenta alla Roma di poter sopperire alle assenze (anche dei big), garantendo una produzione offensiva almeno all’altezza delle squadre che aspirano a un posto in Europa. Altrimenti l’obiettivo della qualificazione alla Champions diventa una chimera.