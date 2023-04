La Roma in buone mani. Il ministro della difesa Smalling è da 100 e lode

Sono numeri che raccontano una storia, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Quello che oggi Chris Smalling proverà a santificare sembra appartenere senza dubbio alla categoria. Le cento partite in Serie A del difensore inglese infatti, che arrivano in una giornata in cui la Roma che affronta la Sampdoria piena di preoccupazioni per le tante assenze, paiono essere anche una sorta di ponte verso il futuro. D'altronde, la vicenda che riguarda il rinnovo di contratto dell'ex Manchester United sta tenendo banco da diverse settimane, anche se il cordiale dialogo aperto fra le partiti sembra far prendere vento all'ottimismo. L'inglese ha ricevuto dalla Roma una doppia, lusinghiera proposta: un rinnovo annuale all'ingaggio attuale (circa 3.5 milioni) oppure un biennale a una cifra inferiore (ma corroborata da bonus). Al momento l'inglese. a 33 anni, ancora non dà una risposta definitiva. Però a Trigoria la consapevolezza che il difensore voglia restare in giallorosso lievita. anche se entro aprile la dirigenza vorrebbe una risposta per evitare d'incappare in un nuovo caso Mkhitarvan.