L'attrazione è reciproca. Il futuro forse già scritto. La Roma ha in testa Gian Piero Gasperini: sotto gli occhi dei proprietari Dan e Ryan Friedkin continuano a lampeggiare le immagini della strepitosa cavalcata in Europa League dei nerazzurri ispirata dall'allenatore. E il tecnico dell'Atalanta - scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport - da parte sua, ha già ammesso l'altro ieri di considerare ai massimi livelli il club giallorosso: "Piace a tutti, come la Nazionale". Qualcosa in più di un'apertura, che delinea un quadro piuttosto chiaro di quanto potrà accadere nelle prossime settimane per il dopo Ranieri. Una candidatura forte, quella di Gasp, che potrebbe proiettare la squadra in una dimensione nuova, nel segno dell'innovazione e allo stesso tempo dell'esperienza. Argomenti forti. I contatti tra le parti ci sono stati e continuano. Il gradimento di Sir Claudio c'è. E le caratteristiche e le prerogative professionali del tecnico nerazzurro mettono d'accordo tutte le figure apicali del club. Non solo il gioco di qualità, ma anche la valorizzazione dei giocatori (soprattutto quelli più giovani).