La Roma ha ascoltato i consigli (sbagliati) di Sarri, non di Mou

No, non era un'amichevole : aveva ragione Mourinho , mica Sarri, scrive Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport . Il guaio è che i calciatori della Roma hanno ascoltato l'allenatore della Lazio anziché il loro, e hanno affrontato lo Slavia Praga come se fosse un avversario sprovveduto: facciamo questa sgambata, questo allenamento al freddo, ma senza forzare né rischiare perché domenica c'è il derby.

Quando credi di andare in giro per l'Europa a giocare amichevoli, prendi schiaffi. Se ci illudiamo che sia tutto facile, e affrontiamo molli e sgonfi squadre che ci sembrano ai confini dell'Europa e del cakcio, rimediamo figuracce storiche. Lo stesso Mourinho ne fece le spese sulla propria pelle nella sua prima stagione in giallorosso, quando perse 6-1 contro il Bodo Glimt, una sconfitta che scutenò il caos (ma fu forse il trampolino per lanciare la Roma verso la conquista della Conference League). José conosceva i rischi della partita di Praga e ha avvertito tutti in anticipo: con questi non si scherza. Ma i suoi non erano attenti, Sarri li aveva distratti.