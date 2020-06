La Roma fa muro per Zaniolo, ma la Juve non molla: Bernardeschi contropartita che non convince

Secondo la Juventus, Federico Bernardeschi potrebbe essere l’alternativa giusta per abbassare in maniera sensibile il prezzo del cartellino di Zaniolo, ma a Trigoria non convince. La Roma non vorrebbe cedere né lui, né Pellegrini. Il secondo quasi sicuramente resterà, scrive Calamai su La Gazzetta dello Sport. Su Zaniolo, che garantirebbe una fantastica plusvalenza, molto dipenderà dalle indicazioni del presidente Pallotta, ancora indeciso se tenere o vendere la società. Via libera invece per Florenzi, che è corteggiato da Siviglia e Fiorentina, e Spinazzola che potrebbe andare a Firenze in cambio dell’altro nazionale Biraghi (anche in questo caso sarebbe un doppio prestito).

Intanto la Roma sta seguendo con grande attenzione l’evolversi dei rapporti tra Kean e gli inglesi dell’Everton. Il clima è da rottura totale. Il giovane attaccante non è più bloccato dalla Juve che in caso di cessione incasserebbe una percentuale. Kean, a parte la Roma, può avere comunque grande mercato in Italia.