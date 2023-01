La Roma è tutta una Joya

I giallorossi sono a ridosso della zona Champions: Fiorentina in 10 dal 24’, Paulo è decisivo. Con lui titolare ottava vittoria su 10

Redazione

Se c’è Dybala, c’è gioia. Una doppietta di Paulo il caldo, sempre con l’assistenza del fratello d’attacco Abraham, tiene la Roma incollata a Lazio e Atalanta e a ridosso della zona Champions, scrive Fabio Bianchi su La Gazzetta dello Sport.Se c’è Dybala, la Roma vince: in campionato colleziona la decima vittoria, e otto le ha ottenute con la Joya in campo da titolare, che guarda caso fa dieci (gol) in stagione. Se c’è Dybala c’è gioia, perché per il resto non c’è molto da esaltarsi. Alla Roma ha dato una grande mano Dodò che, espulso dopo nemmeno mezzora, ha messo in ginocchio una Fiorentina che sembrava potersela giocare alla pari.

Anche dopo la superiorità numerica, la banda Mourinho ha concesso ben poco alla platea. L’unico tiro in porta della Roma è stato quello, bello, al volo, di Dybala, ma anche qui frutto di un errore in uscita di Bonaventura sfruttato da Celik che ha pescato Abraham per l’appoggio di petto all’argentino.

La Roma non è bella, ma ottiene risultati. Così è se vi pare. E Mourinho se la gode: ha due punti in più della scorsa stagione, nonostante i suoi mugugni sulla rosa e, diciamo, le incomprensioni in casa con Thiago Pinto. Stavolta ha dimostrato che sa anche segnare su azione, forse grazie ai maggiori spazi dati dalla superiorità numerica. E poi Dybala, l’uomo in più.