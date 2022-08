La Roma è subito bella

La Roma non fallisce la partenza , ma stavolta i Fab Four suonano, incantano, ma non segnano, scrive Maurizio Nicita su La Gazzetta dello Sport . E allora ci vuole il miglior Mourinho per azzeccare tutte le scelte e portare a casa tre punti pesanti in una partita scorbutica che la Salernitana gioca come meglio può, con le forze attualmente a disposizione. Mou sorprende un po’ tutti lasciando Matic fuori in avvio e schierando Cristante che diventa il match winner.

Ancora è da registrare ma sotto Ferragosto ci si può anche accontentare delle parabole e iperboli che Zaniolo, Dybala e Abraham disegnano e accennano, anche se gli errori sotto porta sono clamorosi, in qualche situazione. Mentre funziona meglio in mediana il quarto “Fab”, sempre nel vivo del gioco. Comincia Zaniolo a dare le accelerate giuste, ad aprire la difesa avversaria. Poi lo segue anche Dybala e i dialoghi di prima fra i due sono una goduria per chi ama il calcio. Meno in sintonia il centravanti inglese, ancora a secco in questo avvio e che fatica a mirare la porta. Però nonostante gli errori sotto porta - che risulterebbero fatali se non ci fosse il soldato Bryan - c’è una idea di gioco con un tridente stretto capace di triangolazioni rapide palla a terra, in grado di disorientare anche difese più esperte. Per ora un progetto, ma Mourinho ci sta lavorando, nel frattempo però non perde di vista l’obiettivo e non ha paura di concludere con una squadra più coperta, in un classico 3-5-2 che con Cristante - sempre lui - e i nuovi Matic e Wijnaldum creano un muro in mediana, che la Salernitana non riesce più a scavalcare nell’arrembante finale.