La Roma è stanca e avvisa Zaniolo: troppe parole e poca gratitudine

La storia è nota. Juve e Milan hanno bussato alla porta per chiedere informazioni su Zaniolo, sentendosi rispondere sempre allo stesso modo: la valutazione è di 60 milioni. Per questo, soprattutto sul fronte bianconero, si sta riflettendo su formule diverse, che hanno come base un prestito oneroso con obbligo di riscatto, oppure una congrua parte in contanti e un giocatore da inserire nella trattativa. Facile? Niente affatto. Con queste premesse, è logico che i tempi vadano ad allungarsi. E allora secondo la Roma, pur apprezzando il fatto che Nicolò si stia già allenando con professionalità (a Pontremoli), tutte le uscite pubbliche di “collaterali” sono state poco gradite. Il messaggio della Roma è chiaro: il giocatore, proprio come Cristante e Spinazzola, ha un contratto in scadenza nel 2024 e saremo noi a decidere quando trattare. Naturalmente, Nicolò è libero di prendere tutte le decisioni che crede. Non dimenticando però, fanno sapere da Trigoria, come la Roma gli sia stata sempre vicino durante il recupero dai due infortuni. Insomma, che nella dirigenza si respiri un senso di ingratitudine appare evidente.