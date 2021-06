La Roma e la porta senza pace. Ora Mou vota per Rui Patricio

Nel valzer dei nomi per il nuovo portiere giallorosso il preferito dello Special One sarebbe sempre l'estremo difensore del Wolverhampton

C'è stato un tempo a cavallo tra il 2016 e il 2017 che la Roma poteva vantare di avere a difesa dei proprio pali due dei migliori portieri del mondo: Alisson e Szczesny. Da quel momento, gli dei del calcio hanno voluto punire il club giallorosso che, come scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport ha cambiato molto negli anni a seguire. Si sono alternati lo svedese Robin Olsen e lo spagnolo Pau Lopez, l'italiano Antonio Mirante e il brasiliano Daniel Fuzato, senza che nessuno di questi abbia convinto fino in fondo. La dirigenza si sta muovendo per offrire a Mourinho il nuovo numero 1. La sensazione è che lo Special One voglia Rui Patricio, che conosce meglio e su cui pone molto affidamento. Il nome che circola nelle ultime ore con insistenza è quello di Gollini dell'Atalanta, più giovane del portiere portoghese e già inserito nello zoccolo duro degli italiani (Mancini, Cristante, Spinazzola ed El Shaarawy).