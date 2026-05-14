Finalmente, verrebbe da dire. E molto probabilmente l'avrà pensato anche Gian Piero Gasperini, che aspettava con ansia questo momento da giorni, se non da settimane. Sta di fatto che da ieri a Trigoria c'è Ryan Friedkin, vicepresidente della Roma, ed è una figura chiave. Perché sul tavolo ci sono almeno 5 macrotemi fondamentali, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport - di cui Friedkin ha iniziato a trattare con Gasperini già ieri. Al primo punto, ovviamente, la scelta del nuovo direttore sportivo, visto che Frederic Massara è a tutti gli effetti in uscita. La Roma da tempo ha avviato i contatti con Giovanni Manna, ma c'è da superare la resistenza di Aurelio De Laurentiis. Nel mirino anche Tony D'Amico, con cui Gasp ha lavorato all'Atalanta. Poi nella lista ci sono altri 3-4 nomi, tra cui Giaretta del Pafos e Ramon Planes, ex Barcellona. Ma di società si parlerà anche relativamente a Francesco Totti, che Gasp vorrebbe a Trigoria. Gasp e Ryan hanno però iniziato a parlare anche di come rinforzare la squadra. tecnico ha ribadito il desiderio di avere ancora con sé sia Pellegrini sia Dybala. Esattamente come Celik ed Hermoso, altri due a cui Gasp non vorrebbe rinunciare. Quindi i rinforzi, con Gasp che ha indicato tre priorità: l'esterno sinistra a tutta fascia e due trequartisti. Altre due questioni da andare ad affrontare il prima possibile: la scelta della sede del ritiro e la struttura dell'organico della prossima stagione. Gasp vorrebbe fare un ritiro classico, in montagna. ha chiesto e di non avere più con sé gli uomini ereditati da Claudio Ranieri. Ci sarà invece da cambiare la struttura medica. potrebbe tornare alla Roma Riccardo Del Vescovo, ex medico della Roma e da anni al-l'Atalanta.