La Roma di Cristante che piace a Mou

I violini suoneranno al momento giusto

Redazione

La Roma ha vinto a Salerno in un modo che, siamo sicuri, scrive Luigi Garlando su La Gazzetta dello Sport, a José Mourinho è piaciuto un sacco: 1-0 con gol di un mediano. Molto meglio del 4-0 del campionato scorso. La Roma dei Fab Four rischia di innamorarsi della propria immagine come Narciso.

Mou invece cerca una squadra solida che sappia vincere anche di corto muso, soffrire e gestire. Per attraversare un lungo campionato serve un vestito di stoffa forte, non una giacchetta di paillettes da varietà. La Roma ha segnato con Cristante, che dovrebbe essere sacrificato sull’altare di nomi più esotici. Vedremo quante ne salterà Bryan. A uno a uno, Mou ha tolto Abraham, Zaniolo e Dybala, ha gestito con i muscoli dei subentrati Matic e Wijnaldum, senza correre grossi rischi. Benino Dybala (un palo), meglio Zaniolo che si è confermato indispensabile, perché l’unico che attacca la profondità in un contesto di palleggiatori. Buona la prima. Vale più una vittoria così, da squadra più che da violini, di una goleada spensierata.

I violini suoneranno al momento giusto. Delizioso, per dire, un ricamo Abraham-Dybala-Zaniolo nel primo tempo. La Roma non riuscirà a nascondersi, anche se Mou ci prova e vede altre 17 candidate che hanno speso più della Roma. Dimentica di dire quanto guadagnano i parametri zero e che, se Dybala è venuto ala Roma, è perché nessuno gli offriva più soldi; e che la Roma può permettersi di dare al suo mister uno stipendio che è più del doppio dell’allenatore campione d’Italia. Per qualità e profondità di rosa, la Roma deve correre per il massimo, cercando di crescere in personalità e continuità.