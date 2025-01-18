Protagonista in campo e fuori, Claudio Ranieri è l'immagine della Roma di oggi. Già, perché è stato lui a sistemare il presente della Roma e sempre lui si è preso la copertina anche a parole, anticipando il futuro suo e della squadra. La prima missione ha preso ulteriormente corpo nell'anticipo col Genoa, reduce da dieci partite con una sola sconfitta. Avversario scomodo, che però i giallorossi hanno neutralizzato con una prestazione di equilibrio e sostanza. Lo scrive Alessandro Vocalelli su La Gazzetta dello Sport. Merito di una ritrovata tranquillità, di un ritrovato spirito di squadra, di un ritrovatissimo e motivatissimo Dybala, merito della serena rivoluzione firmata Ranieri. Con il suo stile inconfondibile: serietà, buon senso e mosse azzeccate. Ma se il presente è importante, così come il passato va onorato, ora c'è però la necessità di guardare al futuro. Chissà se è mai successo che l'allenatore in carica abbia annunciato, con cinque mesi d'anticipo, di chiuderà lì. E nello stesso momento dirottato nel ruolo di dirigente possa contribuire a scegliere il suo successo. Ci sono allenatori che sono disposti a far crescere calciatori meno affermati, meno pubblicizzati. Percorsi diversi: quale scelgono i Friedkin? E' questo l'interrogativo. La stagione è tutt'altro che finita. C'è un campionato ancora aperto, ci sono le Coppe che sembrano fatte apposta per giocatori di grande esperienza, ma c'è soprattutto da guardare al futuro, annunciato da Ranieri esattamente a un anno di distanza dall'esonero di Mourinho. Sembra un secolo, perché ne sono successe di tutti i colori. Ora però non ci sono più alibi, il tempo c'è. E sprecarlo sarebbe davvero imperdonabile. Oggi è il futuro.