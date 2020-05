La Roma cerca i gol. Svolta Dzeko-Mkhitaryan per sognare la Champions

Ci sarà da attaccare, da fare gol, da vincere le partite. Perché la Roma ha bisogno soprattutto di questo alla ripresa, per provare a fare quattro punti più dell’Atalanta (potenzialmente sette, considerando che i bergamaschi hanno giocato un partita in meno dei giallorossi), scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Per riuscirci, però, la Roma avrà appunto assoluto bisogno dei gol dei suoi attaccanti. Cosa che finora è un po’ mancata, studiando anche i numeri.

In campionato i gol della Roma finora sono stati affidati alla coppia formata da Dzeko (12 in 25 partite) e Mkhitaryan (6 in 13 presenze). In tutto 18 reti, non certo una potenza di fuoco. Se andiamo infatti ad analizzare le coppie-gol regine del campionato, vediamo come quella giallorossa è almeno dieci reti sotto qualsiasi delle quattro squadre che la precedono.

Di più, davanti alla coppia romanista troviamo anche quella del Sassuolo (22: Caputo 13-Berardi 9) e del Cagliari (22 : Joao Pedro 16-Simeone 6). Insomma, Dzeko e Mkhitaryan insieme sono solo al settimo posto, appena tre gradini sopra la coppia del Napoli (15: Milik 9-Mertens 6), ma anche di due squadre che lottano per la salvezza come Lecce (15: Mancosu 8-Lapadula 7) e Sampdoria (15: Quagliarella 9-Gabbiadini 6). E questo dovrebbe far riflettere.

Per il futuro, presente e immediato, bisognerà lavorare anche su questo, portare a casa qualcuno che aiuti Dzeko nella distribuzione dei gol. Mkhitaryan a pieno regime può sicuramente farlo, a patto però di stare bene e di non essere martoriato dagli infortuni. Pedro (Chelsea) anche sarebbe una garanzia come spalla, seppur in carriera lo spagnolo sia andato in doppia cifra in campionato solo 4 volte. Ma ha segnato tanto nelle coppe e ha uno score personale di 158 gol in 568 partite (media di 0,28 a partita). Di certo, però, c’è che la Roma ha bisogno di più gol da parte delle punte…