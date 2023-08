La Roma ancora non c’è: errori, distrazioni e si ferma Dybala

Non di solo Lukaku , anche fosse giusto il pensiero e l’ambizione di acquistarlo, può vivere la Roma, scrive Davide Stoppini su La Gazzetta dello Sport. Perché José Mourinho sbaglierebbe a chiudere in un cassetto e sottovalutare la prima sconfitta in campionato, magari inserendola semplicemente nel faldone dedicato alla sfortuna , alla casualità, alla palla che nella porta avversaria sembra non volere (quasi) mai entrare.

Ma il tecnico portoghese, ne siamo certi, non lo farà. Perché avrà visto anche lui una squadra mal messa in campo nel primo tempo, senza ritmo, con errori individuali e di concetto preoccupanti. E certo, il risultato non spiega tutto. La Roma non avrebbe meritato la sconfitta: il tabellino racconta di due traverse, 16 tiri complessivi a 4, 12 angoli a 1, il 72% di possesso palla. Ma basta guardare con attenzione le due reti concesse al Verona per darsi qualche spiegazione.