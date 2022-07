La Roma alza il Mouro: muscoli e centimetri, Smalling leader di un gruppo di duri

Cristante, Matic davanti alla difesa, ricambi sulle fasce. E per l'inglese possibile rinnovo

Chris Smalling aveva terminato la stagione con la vittoria della Conference League e con il premio di migliore in campo della finale di Tirana. Adesso l'inglese ha iniziato con il botto, realizzando di testa la prima rete della nuova annata nell'amichevole vinta per 5-0 contro il Trastevere. Mourinho, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, lo considera il leader del reparto arretrato sia nella difesa a 3 sia a 4. Quando il trentaquattrenne è in campo, tutti i suoi compagni migliorano, infatti il rendimento di Mancini, Ibanez e Kumbulla aumenta.

Con Rui Patricio in porta la Roma sembra aver trovato stabilità, ma per blindarla ancora di più lo Special One ha chiesto Matic al fianco di Cristante, che garantiscono muscoli e centimetri.

La società giallorossa vede in Smalling un elemento imprescindibile per la squadra e per questo motivo starebbe pensando al rinnovo fino al 2024, riducendo però l'ingaggio. Con l'arrivo dell'allenatore portoghese, il centrale inglese sembra migliorato dal punto di vista fisico ed il numero di infortuni si è ridotto drasticamente. In questo precampionato continuerà ad essere gestito, ma già dopodomani scenderà in campo con il Sunderland.