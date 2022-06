La Roma ai romani, avanti tutta per Frattesi: un altro cuore giallorosso

Oggi o domani Roma e Sassuolo si incontreranno a Milano per capire come trovare una quadratura del cerchio

Oggi o domani Roma e Sassuolo si incontreranno a Milano per capire come trovare una quadratura del cerchio. Perché la voglia di arrivare a una fumata bianca c’è eccome, a iniziare proprio da Frattesi, che non vede l’ora di presentarsi a Trigoria per iniziare a lavorare con José Mourinho.