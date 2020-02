La Roma a Friedkin nel weekend: closing a marzo

Nel gelo di Gand, la Roma si appresta a vivere in sordina con tutta probabilità, l’ultima partita “virtuale” della presidenza di James Pallotta e della prima gestione statunitense, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. È in arrivo Dan Friedkin. Questo fine settimana dovrebbero essere sottoscritti i precontratti per il passaggio del pacchetto di maggioranza del club giallorosso, il tutto annunciato dal comunicato richiesto dalla Consob.

Il “signing” andrà in scena direttamente negli Usa ad opera dei rispettivi staff legali, probabilmente a New York, mentre i due imprenditori si vedranno a massimo solo in “videochiamata”. A quel punto si metterà in moto il complesso meccanismo del passaggio azionario, che potrebbe concludersi con il “closing” nella seconda metà di marzo o ad aprile.