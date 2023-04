La Roma a caccia di gol. Dybala e Abraham verso il recupero con il Feyenoord

Più malinconica o più scontata? La considerazione di José Mourinho sulla fatica improba che fa la Roma a fare gol - "non abbiamo Haaland", he detto dopo l' incontro con il Feyenoord - è solo un modo per riaccendere i riflettori su un problema che in effetti sta condizionando la stagione giallorossa, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. All'’appello mancano s0prattutto gli attaccanti, e questo fa evitare ancora di pia i timori în vista della sfida di ritorno di Europa League, con la rincorsa già partita da parte di Paulo Dybala e Tammy Abraham, tornati infortunati dall'Olanda.