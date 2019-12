La ripresa verso il Torino. Biglietti-Juve: sono già 20 mila

Dopo nove giorni la Roma di Paulo Fonseca tornerà ad allenarsi domani. A disposizione sia i calciatori che hanno scelto l’estero per le vacanze (Florenzi, Dzeko, Kluivert, Perotti, Juan Jesus e Kolarov), sia coloro che invece hanno preferito non allontanarsi dall’Italia. Tra questi anche Zappacosta, il cui rientro è previsto in primavera, dopo la lesione al crociato. Fino a giugno resterà in prestito a Trigoria, poi la Roma si rivedrà con il Chelsea per discutere il rinnovo per un’altra stagione.

La nuova annata inizierà con il Torino il 5 gennaio, ma poi il 12 vedrà la sfida alla Juventus. Venduti già 20mila biglietti, con gli abbonati (quasi 22mila) si va spediti verso quota 50mila.