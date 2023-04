La rincorsa di Milano, romane nel mirino. Bomber, turnover e scontri diretti per la Champions

Sarà un mese duro quello che aspetta Inter e Milan, tra derby di Champions e inseguimento al piazzamento che qualifica alla prossima edizione del torneo più ambito, come riporta Gian Battista Olivero su La Gazzetta dello Sport. Nel mirino delle milanesi ci devono essere necessariamente Lazio e Roma: la squadra di Sarri sembrava al sicuro, ma la sorprendente sconfitta casalinga con il Torino la costringe a evitare ulteriori distrazioni. La Roma gioca stasera a Bergamo contro la formazione che ha meno chances, ma che spera ancora che si riapra in qualche modo uno spiraglio di Champions: l'Atalanta, comunque, al momento è settima, ma se oggi fermasse i giallorossi (raggiunti ieri dai rossoneri) farebbe un gran regalo a Inzaghi e Pioli. La Champions resta, quindi, un territorio necessario sotto ogni punto di vista. Il calendario prevede gli scontri diretti, concentrati in due giornate: nel prossimo turno, il 29 aprile il Milan andrà all'Olimpico a sfidare la Roma mentre il 30 l'Inter ospiterà la Lazio. Il 6 maggio gli altri incroci con Milan-Lazio e Roma-Inter. Pochi giorni dopo andrà in scena l'andata delle semifinali europee, unico spettatore Sarri. In mezzo alle doppie sfide di coppa non ci sono big-match di Serie A, ma gli impegni infrasettimanali possono comunque essere un fattore. E di conseguenza anche la profondità della rosa. Pioli e Inzaghi ieri hanno lanciato un segnale chiaro: d'ora in avanti, ancora più di prima, serviranno tutti. Sarri, senza coppe, può gestire meglio i titolari, Mourinho ha qualche problema in più, soprattutto in alcuni ruoli, anche per gli infortuni di Smalling e Wijnaldum.