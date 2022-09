La rinascita di Zaniolo: fa gli straordinari per la rimonta della Roma

Nicolò si è allenato anche durante la sosta per tornare al op della forma già contro l'Inter

Pensare adesso che qualcuno abbia voluto arruolare in tutti i modi Nicolò Zaniolo nella schiera dei “cattivi” fa un po’ sorridere, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Diamo la parola a uno che di caratteri difficili se ne intende, cioè José Mourinho: "All’inizio mi avevano detto che come professionista era un disastro, si allenava male. arrivava in ritardo. O erano bugie o non so".

Bugie, con tutta probabilità, basti pensare al “tour de force” a cui si è sottoposto l'attaccante nei giorni in cui lo Speciali One aveva lasciato giorni di vacanza. Così nella scorsa settimana, da giovedì a sabato Zaniolo è andato a Trigoria per tenere sotto controllo i piccoli acciacchi fisici con cui deve abituarsi a convivere uno come lui che prende sempre tanti colpi, e soprattutto per fare un richiamo di preparazione, dopo le cinque partite che è stato costretto a saltare per via dell'infortunio alla spalla, rimediato alla seconda giornata contro la Cremonese.

Insomma, nessuna meraviglia che Nicolò voglia farsi trovare pronto per la sfida di sabato contro l'Inter. Zaniolo sa bene che, una volta scrollatasi di dosso la ruggine del lungo stop per via del doppio infortunio alle ginocchia, questa per lui rappresenta una annata decisiva.