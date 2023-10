La rinascita di Aouar. Più fantasia e duttilità, Roma col jolly a metà campo

Lo Special One lo ha scosso a parole, lui ha risposto sul campo tra Cagliari e Algeria. E con il Monza può giostrare in due ruoli

Redazione

Tra i 14 nazionali della Roma in giro per il mondo, sarà uno dei primi a rientrare a Trigoria per rimettersi subito a disposizione di José Mourinho. Perché l’ultima partita con la sua Algeria l’ha giocata ieri sera negli Emirati Arabi, contro l’Egitto, aiutando nel finale i biancoverdi a pareggiare una sfida che definire amichevole è un eufemismo, scrive Andrea Pugliese su La Gazzeta dello Sport. Houssem Aouar tornerà così nella Capitale carico più che mai, in quello che forse è il momento migliore della sua stagione da quando è planato in giallorosso. Dopo il gol segnato a Cagliari nell’ultima sfida di campionato e la doppietta realizzata giovedì scorso nell’altra amichevole contro Capo Verde (vinta dall’Algeria per 5-1, Aouar ha segnato nel primo tempo le reti dei momentanei 2-0 e 3-0), ieri il centrocampista franco-algerino è entrato a metà secondo tempo. Aiutando comunque a dare una scossa alla nazionale allenata da Belmadi, che ha trovato il pareggio al terzo minuto di recupero, con il colpo di testa di Slimani.

Insomma, questo è davvero un momento positivo per Aouar, che era arrivato nella Capitale con le stimmate del predestinato e che invece poi si è un po’ perso strada facendo. Tanto che Mourinho gli aveva preferito in un paio di circostanze Bove, con lui relegato in panchina. "Houssem è bravo con la palla al piede, ma poi deve imparare a giocare con noi, a fare anche certi meccanismi difensivi - aveva detto l’allenatore della Roma subito dopo il 4-0 in Europa League contro il Servette - È lui che dovrà venire verso di noi, perché non saremo certo noi ad andare verso di lui". Parole dure, volte anche a dargli una scossa morale, emotiva. Mou, per capirci, usò più o meno le stesse parole due anni fa, dopo il collasso interno contro la Juventus (da 3-1 a 3-4). All’epoca le stesse frasi erano rivolte al gruppo, stavolta sono andate nella direzione di un singolo. Ma hanno funzionato, perché da quel momento in poi il rendimento di Aouar ha avuto una netta sterzata. "Le parole di Mourinho mi hanno motivato, come sempre", ha detto il centrocampista appena sbarcato in Algeria, per rispondere alla convocazione della sua nazionale.

Tra l’altro, Aouar è uno di quei giocatori della rosa della Roma multidimensionali. Nel senso che può fare tante cose, ma soprattutto giocare in più ruoli. Per ora ha fatto la mezzala sinistra nel 3-5-2 e anche il mediano in un centrocampo a due, quando la Roma ha deciso di mettersi con il 3-4-2-1. Ma con questo modulo può giocare anche più alto, come trequartista, esattamente come nel 3-5-2 potrebbe andare a fare anche la seconda punta, l’uomo di raccordo, come ammesso di recente anche dallo stesso Mou. E contro il Monza, domenica prossima, sono proprio queste due le posizioni dove Mou potrebbe utilizzarlo: mezzala sinistra o trequartista, alto nel caso in cui il portoghese decida di aumentare il peso offensivo della squadra, considerando anche le assenze per infortunio di Dybala e Pellegrini.

