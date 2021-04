La protesta dei tifosi e mercato: il Manchester ora è stordito

Il ciclone Superlega lascia strascichi: l’ambiente è freddo

La gara di giovedì sarà la prima all’Old Trafford dopo il ciclone Superlega. Il popolo dei Red Devils, soprattutto lo zoccolo duro che non accettò nel 2005 il passaggio delle quote di maggioranza alla famiglia Glazer, si è fatto sentire nel sit-in di sabato, di fronte all’Old Trafford. Sono state bruciate bandiere e mostrati striscioni in cui s’invita l’attuale proprietà a cedere il club. Joel Glazer, vero regista delle operazioni condotte dallo United in questi sedici anni, ha scritto una lettera di scuse. Un fatto inedito da parte di una proprietà silenziosa. Il gesto non è però servito a riportare la pace e giovedì l’Old Trafford potrebbe presentarsi vuoto, senza gli striscioni che colorano le tribune: un altro modo per esprimere il dissenso.